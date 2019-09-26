غرق سفينة صيد روسية شمالي النرويج

يشار إلى أن جميع محاولات إنقاذ سفينة الصيد باءت بالفشل، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة "بوختا نايز دنياك"، التي تبلغ طولها 64 مترا، كانت قد قصدت الميناء لإجراء عمليات صيانة، وخلال تنفيذ أعمال اللحام اندلع فيها حريق خرج عن السيطرة.
وأكدت التقارير الإخبارية سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المكون من 29 شخصا، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء في النرويج قاموا بإجلاء سكان المنازل المجاورة لميناء "ترومسو"، كإجراء احترازي عقب غرق السفينة.
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