مصرع 4 بسبب الأمطار فى الهند

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، إثر انهيار جدار جراء هطول الأمطار الغزيرة في مدينة "بوني" بولاية ماهاراشترا، الواقعة غربي الهند. وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، أن مياه الأمطار غمرت العديد من المناطق الواقعة في مدينة "بوني" وحولها، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في بعض المناطق بالولاية طوال اليوم.



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