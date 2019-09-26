الحركة الشعبية تؤكد على دور مصر الهام في عملية السلام

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بزعامة الجنرال عبد العزيز ادم الحلو انها اجرت مشاورات مهمة مع ممثلي الحكومة المصرية بشأن تحقيق السلام في السودان. وأكدت الحركة في بيان اليوم "الخميس"، ضرورة التواصل لبناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين، وأهمية قيام مصر بحكم ثقلها الاقليمي والدولي بدور داعم لعملية السلام. Advertisements ومن جانبها أكدت مصر تأييدها للوساطة التي يرعاها رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميادريت، ودعمها اللامحدود لمنبر التفاوض بجوبا. ويقود وفد نائب رئيس الحركة جوزيف تكا علي، والسكرتير العام عمار آمون دلدوم رئيس وفد التفاوض.

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