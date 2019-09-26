معرض للمستنسخات الأثرية المصرية بسان بطرسبرج

تنظم مدينة سان بطرسبرج الروسية نهاية العام الجارى، معرضًا للمستنساخات الأثرية المصرية، وذلك بهدف تعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثارالمصرية، فى بيان اليوم الخميس: إن هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس للتعرف علي الحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر والتعرف علي معالمها الأثرية والسياحية.

وأشار إلى أن المعرض سوف يطوف عددًا من المدن الروسية المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جمهور الشعب الروسي، خاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة عدد من أهم نماذج كنوز الآثار المصرية.

ويضم المعرض 77 نموذجًا أثريًا من نماذج الآثار المصرية، من بينهم رأس للملك إخناتون من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه نحو 5ر1 متر، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي وعدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون منها كرسى العرش، والعجلة الحربية، والقناع الذهبي المطعم بالأحجار شبه الكريمة.