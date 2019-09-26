البحرين والنرويج تبحثان تعزيز التعاون

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان سبل العمل المشترك من أجل توسيع مجالات التعاون على كافة الأصعدة، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، أعربت الوزيرة النرويجية عن رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والارتقاء بكافة أوجه التعاون المشترك، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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