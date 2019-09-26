ارتفعت حصيلة المصابين من جراء الزلازل الجديدة التي ضربت منطقة "ميربور" في ولاية "آزاد جامو وكشمير" ومدينة "جيلم"، اليوم الخميس، وبلغت شدتها 4ر4 درجة على مقياس ريختر، إلى 32 شخصا على الأقل.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن مركز الزلازل وقع على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة "جيلم"، مشيرة إلى أن هذه الزلازل تسببت في تدمير بعض الطرق بشكل كلي بالقرب من مدينة "ميربور"، بالإضافة إلى الجسور وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة وأعمدة الكهرباء.
وتأتي هذه الزلازل عقب يومين من الزلزال الذي ضرب المنطقة ذاتها، وبلغت شدته 8ر5 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين.
يشار إلى أن الزلازل من الأمور الشائعة في المنطقة، ومن الممكن أن تتسبب في إحداث أضرار جسيمة، ففي أكتوبر 2015، تسببت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر7 درجة على مقياس ريختر في مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد عدة آلاف من السكان في أفغانستان وباكستان والهند، في أحد أسوأ الكوارث التي ضربت المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد مصابي الزلازل الجديدة بباكستان إلى 32 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.