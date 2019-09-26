زلزال قوى يضرب إسطنبول التركية

أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع زلزال قوي ضرب مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، بينما يتخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 99، فيما توقع مختصون أن يضرب زلزالًا مدمرًا المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان أستاذ الجيولوجيا التركي "سينك يالتيراك" قد قال: زلزال مرمرة المنتظر سيقع بين عامي 2019 و2026، وسيكون بحجم 7.5 وسيستمر 2.5 دقيقة.