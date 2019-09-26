انهيار منجم للذهب في تشاد.. ومسئول: عدد القتلى كبير

انهار منجم للذهب في تشاد، وتتخوف السلطات من سقوط العديد من القتلى جراء الانهيار الذي وقع شمال البلاد، في منطقة ينتشر فيها التنقيب بطرق غير قانونية.

ونقل "راديو فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، عن الجنرال محمد آبالي صلاح، وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام في تشاد، قوله: "إن منجما للذهب انهار، ولا يمكن أن نحدد بدقة عدد القتلى، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيرا".

يذكر أن الحادث وقع في بلدة (كوري بوجودي) قرب حدود تشاد مع ليبيا، في محافظة (تيبيستي) الخاضعة لحالة الطوارئ.