ونقل "راديو فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، عن الجنرال محمد آبالي صلاح، وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام في تشاد، قوله: "إن منجما للذهب انهار، ولا يمكن أن نحدد بدقة عدد القتلى، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيرا".
يذكر أن الحادث وقع في بلدة (كوري بوجودي) قرب حدود تشاد مع ليبيا، في محافظة (تيبيستي) الخاضعة لحالة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار منجم للذهب في تشاد.. ومسئول: عدد القتلى كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.