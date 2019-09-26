البحرين وإندونيسيا توقعان اتفاقًا للإعفاء من التأشيرات

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن الجانبين وقعا أيضًا - بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك - اتفاقًا آخر بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وأعرب آل خليفة عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع إندونيسيا، مؤكدًا أن إنشاء اللجنة البحرينية - الإندونيسية المشتركة والتوقيع على اتفاق بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة، يجسد مساعي البلدين الدـءوبة لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق المشترك، حيث ستدعم هذه الخطوات المهمة جهود تحقيق هذه الأهداف بطريقة منظمة وفي كل المجالات.
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