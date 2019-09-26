الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

ستعمل الصين على تسريع فحص اللقاحات المحلية لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والموافقة عليها، وزيادة وصول العامة إلى اللقاحات لحمايتهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وسيتم بذل الجهود لتشجيع التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري بين السكان المستهدفين، وفتح المزيد من القنوات للأشخاص من المناطق الفقيرة لتحصينهم، وذلك وفقًا لخطة للوقاية من السرطان صادرة عن 10 دوائر حكومية من بينها اللجنة الوطنية للصحة.

وقال لي تشنغ تشي الخبير بالمركز الوطني للسرطان إنه يعتقد أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم والمهبل، ويمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء.

وأضاف لي أن بإمكان العامة الوقاية من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من خلال التطعيم في سن مناسب، مضيفًا أن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري تكون أكثر فعالية للشابات، كما يمكن أن تفيد الإناث الأكبر سنًا أيضا.

ويعتبر معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في الصين منخفضًا نسبيًا بسبب نقص الوعي وعدم كفاية الإمدادات، إلا أن من المتوقع أن يقوم مصنعو اللقاحات المحليون بتعزيز البحوث المستقلة والمساعدة في توسيع نطاق تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في المناطق الريفية من خلال تنفيذ الخطة.