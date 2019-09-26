إطلاق أول مجموعة للجيل الخامس للابتكار والاستثمار في الصين

أسست جمعية جي.أس.أم. إيه الدولية في صناعة الأجهزة المحمولة، مجموعة الجيل الخامس للابتكار والاستثمار في الصين، وهي الأولى من نوعها في العالم، للمساعدة في تعزيز الابتكار والتطبيقات التجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس.

وتهدف المجموعة التي تم تأسيسها مع 12 شركة أخرى بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر التابعة لأكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين- تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم، إلى دعم تطوير الشركات الناشئة التي تعمل بالجيل الخامس في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

وقالت رئيسة جي.أس.أم أيه جريتر تشاينا، سيهان بو تشن: "لقد أسسنا المجموعة في الصين نظرًا لأن البلاد بدأت الاستخدام التجاري للجيل الخامس مبكرًا ولديها أنظمة بيئية حيوية"، مضيفة أننا نأمل أن تتمكن مجموعتنا من توفير قناة للشركات الناشئة في الصين لتظهر نفسها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن تجارب الصين الناجحة يمكن أن تشجع أيضًا البلدان الأخرى في رحلاتها الخاصة بالجيل الخامس.

وعبر مستشار الابتكار للجمعية ونائب الرئيس السابق لشركة تشاينا موبايل شا يويه جيا، عن تفاؤله الحذر بشأن التنمية المستقبلية للجيل الخامس في جميع المجالات، مؤكدًا أنه من الصعب التنبؤ بالتغييرات الأساسية أو نماذج الأعمال الجديدة التي سيجلبها الجيل الخامس، ومع ذلك ومع وجود مثل هذا المنصة يمكننا خلق بيئة جيدة للابتكار والشركات الناشئة للنمو.

ووفقًا لتقرير جي.أس.أم إيه، ستتصدر الصين العالم من حيث اتصالات الجيل الخامس بحلول عام 2025، وهو ما يمثل حوالي ثلث الإجمالي العالمي.