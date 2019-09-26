انطلاق مركبة "سويوز" الروسية وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي

أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الأربعاء، مركبة الفضاء "سيوز ــ إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها 3 رواد فضاء، من بينهم هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

وحمل المركبة إلى الفضاء الخارجي صاروخ "Soyuz-FG" الذي انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم، حاملة على متنها كلا من رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير، فضلا عن الرائد الإماراتي هزاع المنصوري.