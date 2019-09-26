سيميوني يتحفز لريال مدريد بكتيبة مهاجمين

أوضح سيميوني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان بإمكاننا توسيع الفارق في الشوط الأول، ولكن الحقيقة أن مايوركا هاجم مرمانا في الشوط الثاني، لعب أكثر في نصف ملعبنا، ولكننا دافعنا بشكل جيد".
كما تحدث سيميوني عن طرد مهاجمه ألفارو موراتا ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77، ما سيحرمه من المشاركة في مواجهة الديربي السبت المقبل أمام ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وقال في هذا الصدد: "لم أشاهد ما حدث مع موراتا، دخل في مشادة وجهاً لوجه مع أحد لاعبي مايوركا قبل أن يغادر أرض الملعب، لا أعلم لماذا تصرف بهذه الطريقة؟، لا يمكنني قول أي شيء في هذه النقطة".
وأبدى الـ"تشولو" سعادته بالهدفين اللذين سجلهما دييعو كوستا، والبرتغالي الواعد جواو فيليكس، لأنهما يلعبان في الهجوم وكانا بحاجة ماسة للتسجيل.
وأتم: "فريق يضم عناصر جديدة مثلنا، يمتلك هذا الجزء المهم من الحياة وهو التواضع، واحترام المنافس، وهو ما يجعل الأمور تتحسن بمرور الوقت، وعندما يكون موراتا وكوريا وكوستا في حالتهم، تتعدد الخيارات الهجومية لدينا، وتزداد فرصنا في الفوز، ولا يمكن نسيان موهبة جواو فيليكس".
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