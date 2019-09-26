اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الصيحة

الولاة العسكريون يطالبون بإعفائهم

“الدعم السريع” تحرّر”138″ أجنبيًا وسودانيًا من عصابات التهريب

“الميرغني” و”الحلو” يوقّعان بيان القاهرة للعمل المشترك

“38” ألف ممرض عجز في كوادر التمريض بالخرطوم

“الثورية” تعلن رفض المحاصصات وتتهم جهات بالتشويش على المفاوضات

التوم هجو: مطالبة عقار بالحكم الذاتي لا تعني الانفصال

صحة الخرطوم: العجز في كوادر التمريض بلغ”38″ ألف ممرض

توقف خدمة الإسعاف المركزي بولاية الجزيرة وتفاقم معاناة المواطنين

أخبار اليوم

الفشل يتهدد آلاف الأفدنة في العروة الصيفية بالنيل الابيض

قوى التغيير ترفض تقرير مفوضية حقوق الانسان وتتمسك بتحقيق مستقل

الثورية ترسل وفداً عالي المستوى للخرطوم

الدعم السريع توقف ١٣ مهرباً وتلقي القبض علي ١٢٠ من المهاجرين غير الشرعيين

المفاجآت تتوالي امام المحكمة في قضية الشهيد الاستاذ احمد الخير

في ذمة الله .. الكاتب الصحفي الكبير مؤمن الغالي

الأهرام اليوم

ولاة الولايات العسكريون يطالبون بالمدنية ويستعجلون إقالتهم

الثورية ترسل وفداً للخرطوم وتنتخب مناوي نائباً للرئيس وهجو رئيساً للتشريعي

آخر لحظة

رئيس أمريكي أسبق: حكومة حمدوك عرضة للخطر

الحكام العسكريون: آن الأوان لاختيار مدنيين

الكشف عن (تجار ظل) يقفون وراء ارتفاع الأسعار

الدار

فرد أمن للقتيل أحمد الخير: (ما تقول لي جنابو أنا ملك الموت)

محكمة الفساد توجه تهمة جنائية لمعتمد محلية كرري السابق

وزير العدل يتعهد بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات

(الاتحادي) و(الشعبية شمال) يوقعان بيان القاهرة

الإعدام شنقاً للمتهم بقتل إمام مسجد مسدداً له (13) طعنة

إدانة سائق ركشة بانتحال صفة الدعم السريع

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الوطن

“مدني” يعلن الحرب على الفساد و “اقتصاد المحاسيب”

حكام الولايات العسكريين يطالبون بإقالتهم وتعيين ولاة مدنيين

الحكومة تستعين بلجان المقاومة لضبط عمل المواصلات

مدير البنك الدولي يلتقي حمدوك

قريباً .. الوطن .. إطلالة مختلفة

الجريدة

تهديد العالقين بالطيران المدني بالفصل مرة أخرى

فساد بمكتب سلام دارفور وصرف رواتب”457″ موظفًا دون علمهم

بلاغ جديد ضد المخلوع وأسامة عبد الله

السلطات تمنع تصوير أزمة الوقود ووزير الإعلام يعتذر

فساد في شراء أثاثات لمنازل دستوريي النظام المخلوع بالخرطوم

متضررو حرب الخليج ينفذّون وقفات احتجاجية بالقصر والعدل والخارجية

السوداني

تحقيق لـ”السوداني” يكشف توزيع أفراد أموالاً للسائقين لخلق أزمة المواصلات

حمدوك:” لن يتعرّض أيّ صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن”

الولاة يطالبون بإعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم

“الشمالية”: الأصوات المسموعة ناتجة عن مناورات للجيش

“البنك الدولي”: مستعدون لدعم الحكومة الاتتقالية

“الدعم السريع” توقف مهربي بشر على الحدود الليبية

التيّار

“الحرية والتغيير” تحسم مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام

شاهد في قضية الخير: ضربونا وطلبوا منا ترديد”تقعد بس”

نائب ندير الشرطة: لا خسائر في الأرواح بأحداث نيالا

الانتباهة

الولاة لـ”البرهان”:” لا نرغب في الحكم ونتعرّض لمضايقاتٍ”

حرية لـ”الانتباهة”: كتيبة”دعم سريع” فضّت الاعتصام دون تعليمات من قيادتها

“7” إصابات جديدة بـ”الكوليرا” في النيل الأزرق وسنار

القبض على”18″ تاجر عملة بالخرطوم

مدني: النظام السابق استفاد من تغذية السوق بسلع متدنية الجودة

محكمة الفساد توجه تهمًا لمعتمد سابق

إخضاع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة

شاهد: المعلم الخير ضرب بـ”خرطوش” و”كشح التراب على وجهه”