الوزيرة تحمل كيساً في جولة المجمعات السكنية

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة رصد مصدر وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون، وهي تحمل كيساً مليئاً بالتمور وكانت تتناول منه بين الفينة والأخرى.. وذلك خلال جولة لها في المجمعات السكنية للطلاب.. صغيرون عددت من ذكرياتها إبان سكنها في داخلية جامعة الخرطوم.. الوزيرة تفقدت جميع الداخليات بولاية الخرطوم، ووقفت على الاستعدادات لاستئناف الدراسة.ز صغيرون كانت قد شغلت الراي العام بتصريحاتها في الآونة الأخيرة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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