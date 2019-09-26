ضبط عربة مختطفة بولاية شرق دارفور

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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ضبطت أجهزة أمنية مشتركة من الوحدات المختلفة “قوات مسلحة، دعم سريع، وشرطة”، عربة “بفلو” مختطفة من قبل مجهولين بدون مقاومة بمنطقة “شق التكة” التابعة لمحلية أبو جابرة على بعد (30) كيلومتراً من حاضرة شرق دارفور.
وكشفت مصادر، أن الخاطفين انسحبوا بعد نفاد وقود العربة.
وتشير المعلومات بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن الخاطفين شخصان وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة الضعين في مواجهتهما، ولم تكشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات اختطاف العربة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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