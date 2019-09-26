(علاء الخالدي): (الحوت) وراء ظهوري الفني

قال الفنان علاء الدين الخالدي, نجل الفنان الراحل عبد المنعم الخالدي, المغترب بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات, ان ظهوره الفني الاول كان في العام 2009 رفقة الراحل محمود عبد العزيز, بحفل بنادي التنس بالخرطوم. وقال علاء, بحسب صحيفة المجهر ان الغربة لها آثارها على المطرب ولكنه لم يتخذ من الفن وسيلة للتكسب بشكل احترافي لذا قرر الهجرة والبحث عن وظيفة اخرى غير الغناء. وبخلاف اعمال والده, يردد “الخالدي” اغنيات عبد العزيز المبارك والراحل علي ابراهيم اللحو, والراحل هاشم ميرغني, وحسين شندي, وله عدد من الاعمال الخاصة للشعراء الحاج بانقا وياسر عبد الوهاب, والملحن نور محمد جمعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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