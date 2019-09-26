النيابة: لا حظر لسفر الكاردينال

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة أعلنت نيابة مكافحة الثراء الحرام عدم إصدارها أمر حظر سفر لرئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال. Advertisements وقال مصدر أمس إن النيابة لم تصرح بحظر سفر الكاردينال، وذكر “ربما ما زال البلاغ الموجه ضد الكاردينال في مرحلة الإجراءات ولم تكمل التحريات فيه لذلك لم تصدر أي قرار”، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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