(البربري): رجيم قاس

ظهر الفنان مصطفى البربري وقد فقد الكثير من وزنه وبدا في مظهر جديد بعد التزامه بـ “رجيم” قاس وجدول للتخلص من السمنة. وأفلح أخيراً في تحقيق مراده وانقاصه لاكثر من “20” كيلوغراماً, من وزنه خلال الفترة الماضية. يذكر ان والبربري قد بدأت تجربته الغنائية في العام 2008م بعد قدومه من الامارات العربية المتحدة, واستقر بالخرطوم ليشرع في تقديم تجربة غنائية متنوعة, وشارك في العديد من البرامج الغنائية التلفزيونية التي منحته نجومية عريضة. من جانب آخر وبحسب صحيفة المجهر, فرغ البربري من تسجيل رائعة الثلاثي مدني النخلي والموضصلي وعلي السقيد “فرحانة بيك كل النجوم”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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