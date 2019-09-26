ترويج مخدرات وامر بالقبض لشابين

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة امرت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال امس برئاسة مولانا معاوية محمد عبد الله, بالقاء القبض على المتهم الاول في ملف محاكمة شابين بترويج المخدرات بعربة شيفروليت بالشارع العام. وبحسب تفاصيل قضية الاتهام قالت صحيفة المجهر ان المتهمين كان قد جرى توقيفهما بموجب معلومة داخل عربة شيفروليت بحوزتهما مخدرات بشارع الستين شرق الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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