العروض تنهال على الفاروق لشراء أسهمه في “قناة المريخ”

أكدت مصادر أن الباشمهندس محمد عمر الفاروق مالك مجموعة قنوات “تاسيتي”، قد تلقى خلال اليومين الماضيين عدداً من العروض لشراء أسهمه في قناة المريخ والتي تبلغ 60% من الكتلة العامة للأسهم، وزادت المصادر أن الفاروق لم يفصل في أمر العروض وطلب من مقدميها فرصة للتفكير ومن ثم الرد، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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