اصابة طفل بطلق ناري في مناسبة جرتق

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة أصيب طفل بطلق ناري في حفل جرتق بمدينة شندي بولاية نهر النيل. وبحسب مصدر ان المواطن محمد سعيد فضل الله سعيد “45” سنة, عامل بسوق شندي, يقيم مربع “7” شندي فوق, ابلغ الشرطة بان ابنه سالم محمد البالغ من العمر “12” سنة طالب اصابه طلق ناري في حفل جرتق في مناسبة بشندي فوق, تم نقله الى مستشفى المك نمر الجامعي. احضر المجني عليه الى المستشفى مغمى عليه و بحسب صحيفة المجهر تم نقله بالاسعاف الى الخرطوم لجراحة المخ والاعصاب, وما زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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