حمدوك يُلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 48 مشاهدة Advertisements يلقي رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بيان السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً “الجمعة”. وسيوضح حمدوك من خلال البيان رؤية الحكومة للفترة الانتقالية. ومن المُقرر أن يشارك حمدوك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان والتي تستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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