التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements طالبت ممثلة وزير العدل سوسن حسين في ورشة عن العمالة المنزلية، بمراجعة التشريعات والتدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وقالت سوسن في الورشة نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن جرائم الاتجار بالبشر تمثل قضية غاية الأهمية، وحثت على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بتنظيم العمالة المنزلية في البلاد، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “العدل” تطالب بمراجعة التشريعات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.