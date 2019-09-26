وزير التعليم العالي تنفي وتستنكر

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة اكدت بروفيسور انتصار صغيرون الزين, وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اصدارها قرارا بانهاء انتدابات “9” من اساتذة الجامعات كانوا يشغلون مواقع إدارية بالوزارة, ونفت ان يكون من بينهم نافع علي نافع أو إبراهيم احمد عمر كما روجت وسائط التواصل الاجتماعي. واستنكرت الوزيرة في تصريح صحفي, تأليف البعض لقرارات وتصريحات ونسبتها إليها. مشيرة إلى ان التصريحات الرسمية للوزارة تكون عبر الناطق الرسمي لمجلس الوزراء, او عبر إدارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة ومواقعها الالكترونية الرسمية. ودعت الوسائط الاعلامية الى تحري الدقة والمصداقية بشأن اخبار الوزارة وتصريحات قيادييها, مشيرة بحسب صحيفة المجهر إلى ان الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يسيئون إليها عبر تلفيق الأخبار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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