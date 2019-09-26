غادرت الفنانة هدى عربي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك لإحياء حفل ضمن سلسلة احتفالات أعياد الاستقلال المجدية لدولة إثيوبيا، هذا وقد جهزت هدى أغنية جديدة للمناسبة وهي التي قام بكتابتها الشاعر الشاب محمود الجيلي، والذي كشف لمصادر عن ترجمة جزء من الأغنية باللغة الأمهرية، لاكساب الأغنية المزيد من الشعبية في أديس أبابا.
من جانبها، عبرت هدى بحسب صحيفة السوداني، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الاحتفالية، واصفة العلاقة بين الشعبين بالأزلية والمتينة، مختتمة إنها سعيدة بالرحلة وتتمنى أن تتكرر في وقت قريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “هدى عربي” تغني بـ(الأمهرية) في حضرة (آبي أحمد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.