“هدى عربي” تغني بـ(الأمهرية) في حضرة (آبي أحمد)

غادرت الفنانة هدى عربي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك لإحياء حفل ضمن سلسلة احتفالات أعياد الاستقلال المجدية لدولة إثيوبيا، هذا وقد جهزت هدى أغنية جديدة للمناسبة وهي التي قام بكتابتها الشاعر الشاب محمود الجيلي، والذي كشف لمصادر عن ترجمة جزء من الأغنية باللغة الأمهرية، لاكساب الأغنية المزيد من الشعبية في أديس أبابا.

من جانبها، عبرت هدى بحسب صحيفة السوداني، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الاحتفالية، واصفة العلاقة بين الشعبين بالأزلية والمتينة، مختتمة إنها سعيدة بالرحلة وتتمنى أن تتكرر في وقت قريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)