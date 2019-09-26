(عرمان): لا توجد خلافات في اجتماعات القاهرة

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة فندت الحركة الشعبية قطاع الشمال فشل اجتماعات بينها والحكومة المصرية بالقاهرة. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار في حديث له انه لا توجد خلافات في اجتماعات القاهرة, واضاف ان وفداً من فصيل عبد العزيز الحلو وصل الى مقر المباحثات بالعين السخنة. واوضح ان الاجتماعات ناقشت الاوضاع الحرجة والفترة الانتقالية. وتحصلت المجهر على وثائق اجتماعات القاهرة وتتضمن تكملة هيكلة الحركة وارسال وفد الى الخرطوم للتفاوض مع المجلس السيادي بجانب ابقاء الجبهة الثورية في قوى نداء السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير شرطاً اجراء اصلاحات جذرية داخل هذه الكيانات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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