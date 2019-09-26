                      تعطيل التمويل في أكبر مشروع بالنيل الأبيض

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة اتهم مزارعو مشروع “وكرة” الزراعي بالنيل الابيض منسوبي النظام البائد بالمنطقة بمحاولة تدمير المشاريع الزراعية بالمنطقة عبر الوشاية والمؤامرات واكدوا ان هنالك خطة بداها محسوبون لحزب المؤتمر الوطني لعرقلة الزراعة بمشاريع النيل الابيض. Advertisements وقال رئيس اللجنة المشتركة بجمعيتي “سنابل البركة” و”وكرة” بمحلية الدويم الوسيلة علي عيسى بحسب صحيفة المجهر: ان منسوبي النظام السابق تسببوا في وقف تمويل البنك الزراعي للموسم عبر المؤامرات والوشاية, لافتاً الى ان المشروع “وكرة” من اهم المشاريع التي حققت نجاحاً في الفترة السنوات الاخيرة واسهمت في تحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين, لكن هذا العام تعرض المشروع لمؤامرة, وتم اصدار قرار تمهيدي عبر رسالة واتساب من قبل مسجل مهن الانتاج الزراعي والحيواني ما ادى الى عرقلة سير العمل بالمشروع. وقال ان مزارعي المشروع عليهم التزامات مالية والموسم الحالي لم ينته بعد وبالرغم من ذلك طلب من مفوض الولاية تسليم الختم واوراق المشروع. واعلن “الوسيلة” وبحسب صحيفة المجهر انهم تقدموا بشكوى الى وزارة العدل لابطال قرار التمهيدي وتمويل عمليات حصاد الذرة في الموسم الحالي واصفاً القرار بغير القانوني لجهة ان المشروع من المشاريع الناجحة والمستقرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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