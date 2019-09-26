صحة الخرطوم: المدير العام لا يتهرب من المقابلات

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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قالت وزارة الصحة في الخرطوم إن المدير العام لم يحدث أن تهرب من مقابلة أي طالب مقابلة سواء بمواعيد مسبقة أو دونها.
وذكرت الوزارة أمس، أن المدير العام لم يكن له علم مسبق بزيارة لجنة مستشفى جبل أولياء للوزارة، وأن المدير كان ضمن برامج مختلفة، والتقى اللجنة عصر ذات اليوم، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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