أروى خوجلي تنضم لقناة الحرة

انضمت المذيعة أروى خوجلي لفريق قناة الحرة, مراسلة من الخرطوم, وكانت أروى قد انتقلت للعمل في قناة سوداني 24 الشهر قبل الماضي, بعد غياب عن الشاشة دامت ثلاث سنوات. وبحسب آخر لحظة انها كانت تعمل في قناة الشروق الفضائية, قبل ان يتم ايقافها عن العمل بدوى مشاركتها في العصيان المدني الذي تم في ديسمبر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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