بالفيديو : إعلامي مصري يكشف ماحصل في تصويت الفيفا وسبب إستبعاد صلاح

دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن موقف اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي،محمد صلاح بعدما قام الأخير بتعديل معلوماته الشخصية على حسابه الخاص في تويتر، وحذف أنه لاعب في المنتخب المصري.

وقال أديب، في برنامجه “الحكاية”، إن “صلاح غاضب بسبب ما حدث في ترشيحات مسابقة “الفيفا” لأحسن لاعب في العالم، وهذا حقه”. مضيفا بأن صلاح أزال من حسابه ما يشير إلى وجوده في المنتخب، بعد علمه باستبعاد “الفيفا” للصوت المصري في مسابقة أحسن لاعب في العالم.

وبحسب قناةالعالم أشار أديب إلى أن آخر موعد لإرسال الترشيحات كان يوم 19 أغسطس الماضي، وهو اليوم المفصلي كونه آخر يوم للاتحاد المؤقت لكرة القدم، ويليه بتاريخ 20 أغسطس بدء عمل الاتحاد الجديد، بينما لم يدخل عمرو الجنايني رئيس الاتحاد الحالي مقر الاتحاد إلا يوم 23، أي بعد انتهاء فترة التصويت.

وقال أديب إن ما حدث هو نتيجة الفوضى التي كانت في الاتحاد.

وأثار صلاح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعدما حذف التعريف الخاص بأنه لاعب في المنتخب المصري من معلوماته الشخصية على حسابه الرسمي في “تويتر”.

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وعدل صلاح معلوماته الشخصية، وحذف التعريف المتعلق بأنه لاعب في المنتخب الوطني المصري، وأبقى على تعريفه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

​وتزامنت خطوة صلاح مع نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم نتائج التصويت الخاصة بأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وظهر فيها عدم تصويت ممثلي مصر له.

​وبعد تداول أخبار عن تغيير صلاح معلوماته الشخصية في “تويتر”، عاد وكتب على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا” وأرفقها بصورة له وعلى قميصه صور لجماهير مصرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)