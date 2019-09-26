بعد غياب عن الفعاليات الثقافية, تعود المطربة حرم النور للمشاركة في منتدى مركز راشد دياب للفنون الذي ينظمه بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. وستقدم حرم في المنتدى مجموعة من الأغنيات التي تتغنى باشهر المواقع السياحية في السودانوذلك بحسب صحيفة آخر لحظة, اضافة لاغنيات تراثية وخاصة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرم النور تشارك في منتدى السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.