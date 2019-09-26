محاكمة سائق ركشة بانتحال صفة الموظف العام

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة Advertisements اوقعت محكمة بلدية سوق بحري امس عقوبة الغرامة “5” آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة “3” اشهر وذلك في مواجهة سائق ركشة ادانته المحكمة بانتحال صفة قوات الدعم السريع بارتداء زي يخصه. وتعود التفاصيل على خلفية ان الشرطة كانت قد اشتبهت في المتهم وبتوقيفه وجدت المتهم يرتدي زياً عسكرياً, و وبحسب صحيفة آخر لحظة وبالتحري معه لم يثبت ان لديه بطاقة عسكرية. وتم اقتياده الى قسم الشرطة ببحري, ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة “93” من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة الموظف العام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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