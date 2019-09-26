أمر قبض لفنان شعبي انتحل صفة النظامي

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : حوارات 18 مشاهدة أصدرت محكمة النظام العام ببحري أمس امر قبض في مواجهة فنان شعبي من ولاية الجزيرة, يواجه اتهام يتعلق بانتحال صفة موظف عام واستعمال الشارات العسكرية, وذلك لتغيبه عن الجلسة التي كانت مقرراً فيها سماع افادات المتحري والشاكي, وحددت المحكمة جلسة منتصف اكتوبر لسماع افادات المتحري. Advertisements وبحسب التفاصيل الاولية ذكرت صحيفة آخر لحظة, انه تمكن افراد من المباحث كانوا قد تمكنوا من توقيف المتهم بالاشتباه عندما لاحظا وجودزي عسكري داخل العربة, وعند التحري الميداني معه حاول اطلاق رصاص على الشرطي, فقاموا بدورهم باطلاق ذخيرة في الهواء واقتياده الى قسم شرطة المدينة بحري, وتم تدوين بلاغين متعلقين بالانتحال واستخدام الزي والشارات منفصلين. فور اكتمال التحريات احيل ملف الدعوى للمحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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