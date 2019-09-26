إخضاع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 98 مشاهدة قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس إن الوزارة ستخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة. Advertisements وذكر مدني لمصدر أن المراجعة تشمل إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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