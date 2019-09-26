إخضاع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس إن الوزارة ستخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة.
وذكر مدني لمصدر أن المراجعة تشمل إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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