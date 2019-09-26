التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 98 مشاهدة Advertisements نجحت مبادرة “الحصة وطن” التي اطلقتها لجنة المعلمين بتجمع المهنيين والحرية والتغيير و”معاً للتغيير” وبعض النشطاء السياسيين بحاضرة جنوب دارفور نيالا, في الحد من موجة الاصطفاف وتحريض تلاميذ المدارس للخروج في مظاهرات غير معلوم جهتها او من يقف من ورائها. وأفلحت المبادرة في تقديم كبسولات ارشادية في طابور الصباح بكافة مدارس المدينة, من اقامة مخاطبات جماهيرية وتوعوية للطلاب وتعريفهم بحقهم في التعبير والتظاهر السلمي وفقاً لما تقتضيه جداول المبادرات الوطنية عبر تجمع المهنيين او قوى الحرية والتغيير. وكشفت المبادرة عن رصد مجموعات من المتفلتين تقوم باعمال تخريبية وتعمل على تحريض الطلاب وتطالبهم بالخروج الى التظاهر. وأكد عضو الحرية والتغيير بالولاية صلاح الليموني, بحسب صحيفة آخر لحظة اكد استمرار المبادرة لعدة ايام لتبصير المواطنين بحقوقهم القانونية والدرستورية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (الحصة وطن) تنجح في ايقاف احتجاجات نيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.