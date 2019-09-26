حقوق الإنسان: “التغيير” رفضت منحنا معلومات عن فض الاعتصام

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 117 مشاهدة كشفت رئيس مفوضية حقوق الإنسان حرية إسماعيل عن قيام “كتيبة” من قوات الدعم السريع بفض الاعتصام بأوامر من ضباط لا يتبعون للقوة. Advertisements وذكرت حرية لمصادر، أن العسكر المتورطين في القتل تجب محاكمتهم مدنياً، ونبهت إلى رفض “قوى الحرية والتغيير” منح المفوضية معلومات بشأن فض الاعتصام، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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