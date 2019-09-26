(المستوردين): تجار ظل وراء ارتفاع السلع

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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كشف رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية, علي صلاح عن وجود تجار ظل يقومون بارتفاع اسعار السلع بالاسواق, وشدد على ضرورة مكافحة التهريب, والعمل على المقنن, مؤكداً بان التهريب يفقد الدولة اموالاً طائلة بجانب انه يؤدي الى ادخال سلع للمواطن غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأعلن صلاح في تصريح لصحيفة آخر لحظة غن انخفاض حجم الاستيراد الى “9” مليارات دولار في العام 2019 خاصة بعد تراجع استيراد الفاكهة والخضروات المصرية بسبب احجام المواطنين عنها بالاسواق.
وحذر من حظر استيراد اي سلع يحتاجها المواطن, وأضاف بان السلع التي تم حظرها في عهد النظام البائد لا تساوي “1.5%” من السلع المستوردة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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