الفريق كباشي ينتقد ما يتعرّض له الولاة العسكريون

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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اِستبعد عضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين كباشي، إقالة والي جنوب دارفور عَلَى خلفية أحداث نيالا الأخيرة، وأوضح أنّ زيارة أعضاء المجلس السيادي لنيالا اليوم للوقوف على الأوضاع بالولاية عَقِبَ خُرُوج مَواكب احتجاجية مُندِّدة بأزمة الوقود والخُبز.
وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه لا يُوجد داعٍ لإقالة الوالي، وأضاف بأنهم سيعقدون اجتماعاً مُشتركاً لمجلس السيادة وعدد من الوزراء للأوضاع بالولاية.
وفي سياقٍ آخر، قال كباشي إنهم طالبوا بضرورة سحب جميع الولاة العسكريين واستبدالهم بمدنيين، لأنّ جهدهم غير مُقدّر من قِبل “قِوى التغيير”، وأضاف: “نحن اللواء عندنا لواء لا يُذل ولا يُهان”، وتابع: “هؤلاء الولاة لم نقم بتعيينهم، لكن الظروف هي التي جعلتهم في هذا المنصب على اعتبار أنّهم قادة المناطق وما يفعل معهم لا يتناسب معنا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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