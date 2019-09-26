ليست كلها وفية.. كلبان ينهشان صاحبتهما حتى الموت

لقيت البريطانية إيلين ستانلي مصرعها، بعد أن نهشاها كلبيها داخل منزلها في ”يدنيس شيشاير“ في إنجلترا.

وذكرت صحيفة ”ميرور“، أن إيلين (43 عامًا) فارقت الحياة بعد هجوم كلبيها عليها ونهشاها حتى الموت داخل منزلها، والسبب أنها كانت تتجادل مع ابنتها بصوت عالٍ.

وقال الجيران إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وهربت إحدى الفتيات خارج المنزل طلبًا للمساعدة، وبالفعل حاول الجيران تخليص السيدة بقذف الحيوانات بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.

وقال بيف هول وهو أحد الجيران الذين حاولوا إنقاذ إيلين، إن ”الكلب DJ بدا كأنه محبًا للدماء وهو الذي ينهش في جثتها، وتم قتله رميًا بالرصاص من قِبل الشرطة بعد ذلك“.

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وذكرت زوجة هول أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت قد نزفت كثيرًا ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفيت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.

وقالت إحدى الجيران وهي تسكن قبالة إيلين، إنها كانت تعد الشاي وتفاجأت بقدوم ابنة الضحية، لويز وهي تصرخ طلبًا للمساعدة وتقول الكلاب تهاجم أمي.

وقال جار آخر يدعى كارل ريس 28 عاماً، إنه هرع للمساعدة بعد سماع صرخات، ووجد رجلاً في المطبخ يحاول صرف انتباه الكلاب الضخمة ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

