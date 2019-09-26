السودان يوقع اتفاقية لإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم

وقعت الحكومة السودانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، اتفاقية إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالسودان، وذلك في مقر البعثة السودانية في نيويورك، بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

ووقعت الاتفاقية وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، وميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وأكد حمدوك، في تصريحات خاصة عقب مراسم التوقيع، التزام السودان بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشددا على أن أولى أولويات الحكومة الانتقالية، هى تطبيق شعار الثورة “حرية، سلام، وعدالة” على أرض الواقع.

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وأوضح أن زيارته إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي بهدف التأكيد لقادة العالم أن السودان، الذي غاب طويلا عن المحافل الدولية، يعود الآن ليحتل دوره، ومكانه القيادي، والريادي بين الدول.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن توقيع اتفاقية إنشاء المكتب يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية، التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس الماضي، وفي سياق الاستجابة لتطلعات وآمال الشعب السوداني، في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخارجية أن السودان يتطلع إلى أن يسهم المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.