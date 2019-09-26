شاهد بالفيديو : أمام أنظار العالم.. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتغزل في شجاعة الشعب السوداني

تغزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ثورة ديسمبر السودانية، وما آلت إلية الأوضاع بعد اللجؤ إلى الحوار و النجاح في بناء السلام بشجاعة كما وصفه.

وأوضح ماكرون خلال كلمته بالجمعية العامة الـ”74 للأمم المتحدة بنيويورك، (الثلاثاء) أنه تفاجأ بما شاهده في السودان ولم يكن يتوقع ما جرى، لافتا إلى أن قوة الشعب السوداني وقدرة الجيش وشعبه على التحاور، فضلا عن دور الاتحاد الافريقي ودولة أثيوبيا التي أشاد بجهودها في نزع فتيل الأزمة السودانية ببصيرة ساهمت في الوصول بثورة السودانيين إلى بر الأمان وتحقيق السلام.

ويقود رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك وفد السودان المشارك باجتماعات الدورة الـ”74″ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقام هذه الأيام بمقر المنظمة بنيويورك.