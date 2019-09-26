أول مكالمة لـ هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء.. ماذا قال؟

وصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأميركية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.

وقال المنصوري في أول كلماته من داخل محطة الفضاء الدولية: طموح زايد اليوم وصل الفضاء وعانق النجوم وهذه هي البداية ... سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح الخميس محطة الفضاء الدولية.

والمنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، حيث من المفترض أن يقضي فيها ثمانية أيام. وسيجري طاقم الرحلة ست عشرة تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، على متن محطة الفضاء الدولية.