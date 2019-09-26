وجاء ذلك خلال لقاء الأمير هارى وزوجته ميجان وطفلهما " آرتشي" أحد أبطال الحركة المناهضة للفصل العنصري ، رئيس الأساقفة ديزموند توتو.
يظهر الفيديو المنشور على حساب Instagram الخاص بهما الزوجين مبتهجين، حيث يستقبلهما رئيس الأساقفة توتو وابنته ثانديكا توتو جكساش.
كانت هذه تفاصيل خبر ميجان تواصل الأناقة.. ظهور خاص بفستان حريرى بصحبة طفلها "أرتشى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.