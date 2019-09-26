ميجان تواصل الأناقة.. ظهور خاص بفستان حريرى بصحبة طفلها "أرتشى"

كعادتها ظهرت الأميرة ميجان ماركل زوجة الأمير هارى، في اليوم الثالث من زيارتهما إلى جنوب أفريقيا، في كامل أناقتها، وهى ترتدى فستانا جديدا من علاماتها التجارية المفضلة Club Monaco، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" فإن فستان ميجان يبلغ سعره 369 دولارا.

وجاء ذلك خلال لقاء الأمير هارى وزوجته ميجان وطفلهما " آرتشي" أحد أبطال الحركة المناهضة للفصل العنصري ، رئيس الأساقفة ديزموند توتو.

يظهر الفيديو المنشور على حساب Instagram الخاص بهما الزوجين مبتهجين، حيث يستقبلهما رئيس الأساقفة توتو وابنته ثانديكا توتو جكساش.

