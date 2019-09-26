150 ألفاً متضرر.. كيف أنقذت الإمارات شعب السودان من الفيضانات؟

بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مواجهة الظروف الصعبة التي ألمت بالبلاد من جراء الفيضانات والسيول.

تواصل دولة الإمارات عبر فريق المؤسسة تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف في عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 30 ألف أسرة سودانية أي حوالي 150 ألف شخص.

وثمن الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - خلال لقائه حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان - دور دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير ووقوفها مع الشعب السوداني في تقديم المساعدات.. وقال «نتطلع في المرحلة القادمة إلى الانتقال من مرحلة المساعدات إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي في مجال التكامل الاقتصادي بين البلدين».

وسيرت مؤسسة خليفة الإنسانية قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بولاية النيل الأبيض التي تقع وسط السودان وتعد من أكثر الولايات تضررا وشملت المساعدات 10 آلاف سلة غذائية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى 358 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي اللواء حيدر أحمد الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف وأعضاء حكومته.

وقال مصدر مسؤول في وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن المساعدات تأتي بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة لتقديم يد العون للشعب السوداني، مضيفا نحن اليوم ننفذ المرحلة الثالثة من الإغاثة ومتواجدون في ولاية النيل الأبيض والقرى التابعة لها، وشاهدنا الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة ومعاناة السكان، حيث عملنا جنباً إلى جنب مع مفوضية العون الإنساني في السودان الشقيق على إغاثة أكثر من 50 ألف شخص في هذه المنطقة المنكوبة.

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وأشار المصدر إلى أن الفريق الإغاثي نفذ المرحلة الأولى في منطقتي الجيلي وودرملي وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي و400 خيمة إيواء للعوائل التي فقدت منازلهم، والمرحلة الثانية في ولاية الجزيرة وتم توزيع 6 آلاف طرد غذائي مع 200 خيمة إيواء.

من جانبه قال والي ولاية النيل الأبيض إن الجهود الإنسانية ومساندة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للشعب السوداني محل تقدير وثناء من الشعب السوداني الذي تربطه علاقة ود واحترام متبادل مع الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وشكر الوالي أعضاء فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتواجدهم في السودان منذ فترة لتقديم الدعم وتكبدهم المشاق وتعب السفر للوقوف مع إخوانهم المتضررين.. مشيدا بدعمهم الكبير والمتواصل.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن سعادتهم بالمساعدات التي تقدمها لهم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، وأكدوا أنها جاءت في الوقت المناسب من أهل الخير في دولة الإمارات موجهين الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومؤسسته الإنسانية على هذه المكرمة التي كانت محل تقدير كبير.