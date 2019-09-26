موعد مباراة ليفربول و آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

حددت رابطة الأندية الإنجليزية موعد مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب المنتخب المصري محمد صلاح و ارسنال ضمن منافسات دور ثمن نهائي من عمر البطولة وحسب الموقع الرسمي للبطولة فإن المباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول ليفربول قد عبر لدور ثمن نهائي البطولة بعد الفوز علي حساب نظيره فريق كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.

يذكر أن لاعب المنتخب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قد غاب عن مواجهة كينز دونز بسبب الراحة ويتلقى ليفربول نظيره فريق شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

