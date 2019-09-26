الذهب يهبط 2% مع إقبال المستثمرين على الدولار بسبب مساءلة ترامب

هبط الذهب 2%الأربعاء، متراجعاً من أعلى مستوى له في عدة أسابيع، بسبب الشكوك السياسية في الولايات المتحدة بعد فتح تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، ما دفع المستثمرين لالتماس الآمان في الدولار، وقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.7ً في المئة إلى 1505.30 دولاراً للأونصة، في أواخر جلسة التداول، بعدما هبط في وقت سابق بنحو2% إلى 1501.55 دولاراً.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.8% لتبلغ عند التسوية 1512.3 دولاراً للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أسبوعين بعد الإقبال على شراء العملة الأمريكية من قبل المستثمرين الذين يتطلعون للتحوط من المخاطر الناجمة عن تحقيق يتهم ترامب بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، وهو ما قلص بدوره بريق الذهب الملاذ التقليدي الآمن.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.5% إلى 17.93 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين 2.7% إلى 927.39 دولاراً للأونصة.

وهبط البلاديوم 1.8% إلى 1642.56 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 1676.53 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وسجل المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية عوادم السيارات مكاسب بلغت أكثر من 20%، أو حوالي 300 دولار، منذ أن لامس أدنى مستوى في حوالي شهرين، في أوائل أغسطس (آب) الماضي مدفوعاً بنقص مستمر في المعروض.