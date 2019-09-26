الاسترليني يهبط 1% بسبب الشك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

هبط الجنيه الاسترليني أكثر من 1% الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، مع تزايد الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمال إجراء انتخابات عامة مبكرة.وهذا هو أكبر هبوط للعملة البريطانية في يوم واحد منذ شهرين.

وكان الاسترليني صعد 0.5 % في جلسة الثلاثاء بعد أن وجهت أعلى محكمة في المملكة المتحدة ضربة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما قضت بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني.

وبينما عزز حكم المحكمة الاعتقاد بأن بريطانيا من غير المرجح أن تغادر الاتحاد الأوروبي دون إتفاق بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أنه تبقى مخاطر أخرى، بما في ذلك برلمان منقسم وانتخابات عامة مبكرة.

وفي أواخر جلسة التداول هبط الاسترليني 1.1% إلى 1.2350 دولار، أدنى مستوى له في أسبوعين. وتراجع 0.42% مقابل اليورو إلى 88.57 بنساً.

وفي جلسة الثلاثاء قفز الاسترليني إلى 1.2504 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر البالغ 1.2582 دولار.