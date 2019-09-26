وهذا هو أكبر هبوط للعملة البريطانية في يوم واحد منذ شهرين.
وكان الاسترليني صعد 0.5 % في جلسة الثلاثاء بعد أن وجهت أعلى محكمة في المملكة المتحدة ضربة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما قضت بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني.
وبينما عزز حكم المحكمة الاعتقاد بأن بريطانيا من غير المرجح أن تغادر الاتحاد الأوروبي دون إتفاق بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أنه تبقى مخاطر أخرى، بما في ذلك برلمان منقسم وانتخابات عامة مبكرة.
وفي أواخر جلسة التداول هبط الاسترليني 1.1% إلى 1.2350 دولار، أدنى مستوى له في أسبوعين. وتراجع 0.42% مقابل اليورو إلى 88.57 بنساً.
وفي جلسة الثلاثاء قفز الاسترليني إلى 1.2504 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر البالغ 1.2582 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسترليني يهبط 1% بسبب الشك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.