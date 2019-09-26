وتضررت عقود النفط أيضاً من صعود مؤشر الدولار، وفتح مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقاً رسمياً لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضةً 71 سنتاً، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 62.39 دولاراً للبرميل، وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتاً، أو 1.4%، لتغلق عند 56.49 دولاراً للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة سجل زيادة مفاجئة بـ 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض بـ 249 ألف برميل.
وأبلغت مصادر مطلعة رويترز أن السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يومياً، محققة تعافيا أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتين نفطيتين لأرامكو.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن الإنتاج سيعود بالكامل في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافي "أرامكو".. النفط يهبط 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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