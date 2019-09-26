أمريكا: هناك تواصل مع إيران لتأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين ايرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في الجمهورية الإسلامية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الخصمين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهودا جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول "إنهم يعرفون أين نحن". وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية "نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية...نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.